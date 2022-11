Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Miguel descobriu Carlos Borges, nova coqueluche do City: «Uma criança mais nova a pôr os mais velhos na ordem salta a vista» Avançado dos sub-21 do Manchester City jogava futsal no Núcleo de Sintra, antes de integrar os sub-11 do Sporting





• Foto: Direitos reservados