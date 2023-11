Pep Guardiola rendido aos golos de Bernardo Silva: «Movimento fez-me lembrar o Messi»

Bernardo Silva voltou a receber rasgados elogios por parte de Pep Guardiola, agora depois do triunfo diante do Bournemouth, por, onde o internacional português marcou dois golos. O treinador catalão do Manchester City comparou-o a... Lionel Messi!"O Bernardo é um jogador extraordinário, marcou dois grandes golos. O movimento no segundo golo fez-me lembrar o Messi. O Messi fê-lo muitas vezes. Toda a gente está contente por ter o Bernardo aqui", atirou Guardiola - que trabalhou com o argentino no Barcelona - depois do jogo.Recorde-se que o nome do português foi muito falado no verão. Bernardo Silva era desejado pelo Barcelona e pelo PSG, mas acabou por se manter nos campeões ingleses.