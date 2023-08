Perguntaram sobre Walker e Guardiola respondeu com Bernardo: «Se alguém o quiser teremos que conversar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pep Guardiola foi este domingo questionado sobre a possibilidade de Kyle Walker rumar ao Bayern Munique durante este mercado de transferências, uma pergunta que levou o treinador do Manchester City responder com... Bernardo Silva, criativo português que, tal como Kyle Walker, tem apenas mais um ano de contrato com os citizens e já foi colocado na porta da saída.

"[Kyle Walker] É super importante para nós. Esperemos que possa ficar. Tem mais um ano de contrato, ainda não chegou ao fim, por isso, se alguém o quiser teremos que conversar, assim como acontece com o Bernardo Silva", começou por dizer o técnico catalão, antes de concluir: "Queremos que eles fiquem. São muito importantes para nós."