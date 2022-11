Phil Foden e as "distrações" à sua volta: «O mais difícil é deitar-me cedo»

Phil Foden é, aos 22 anos, uma das estrelas do Manchester City e da seleção inglesa, mas numa entrevista à revista 'Esquire' conta que nem tudo são rosas na sua vida.O jogador lembrou a lesão que sofreu antes da final do Europeu: "Estava a entrar no treino, alguém me passou uma bola, decidi fazer um toque estúpido e caí de pé. Senti uma dor na parte superior do pé, não conseguia andar. Toda a gente estava a falar da final e eu lesionado, antes do jogo provavelmente mais importante da minha vida", recordou Foden.O médio abordou também algumas das tentações a que está sujeito enquanto jovem futebolista. "Acontecem muitas coisas a um jovem jogador como eu. O mais difícil é deitar-me cedo e estar pronto para treinar no dia seguinte, com tantas distrações à minha volta. Quando cresces vês muita gente que ganha muito dinheiro a jogar futebol e definitivamente senti pressão por causa disso. Queria ajudar a minha família e o meu trabalho era apenas manter-me focado no jogo. O meu objetivo era simplesmente divertir-me, jogar com um sorriso no rosto."Foden admite que se sente feliz a jogar futebol. "Quando entro em campo tudo o resto desaparece. Independentemente do que esteja a acontece na minha vida. Penso que alguns jogadores lutam com estas distrações, mas eu não. Gosto de futebol. Nada pode aparecer no meu caminho. Quando acordo não vejo a hora de chegar ao treino. Não quero que isso mude nunca."