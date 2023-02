«Piada isso aí»: Thiago Silva reage aos votos que Julián Álvarez recebeu no 'The Best'

Julián Álvarez, jovem avançado argentino do Manchester City, foi o sétimo jogador mais votado no FIFA The Best 2022, concurso que decorreu na segunda-feira [ontem] e que determinou Lionel Messi como o melhor jogador do Mundo.

Através de um comentário a uma publicação nas redes sociais, Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, assumiu ser uma "piada" o facto de o recém-campeão mundial, sem estatuto de titular tanto na Argentina como no Manchester City, terminar no sétimo lugar. "Piada isso aí", escreveu o experiente jogador do Chelsea, no Instagram.

Recorde-se que Julián Álvarez chegou a receber dois votos para ser distinguido como o melhor jogador do Mundo, um deles partiu de De La Fuente, selecionador de Espanha.