Ponto final nas dúvidas: Bernardo Silva vai renovar com o Man. City

Ponto final nas dúvidas e especulações. O futuro de Bernardo Silva vai passar por uma continuidade no Manchester City, pese embora o forte interesse de Barcelona e Paris SG no jogador português. Segundo a Sky Sports, já haverá acordo para a tão esperada renovação contratual, que prolongará o vínculo entre as partes por mais uma temporada (até 2026) e que renderá um substancial aumento salário para o craque luso.Na falta de confirmação oficial, Pep Guardiola certamente respirará de alívio por manter nas suas fileiras um jogador ao qual sempre deixou rasgados elogios, especialmente depois de um defeso no qual já perdeu Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez e, muito provavelmente, Aymeric Laporte.