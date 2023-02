Premier League acusa Man. City de quebrar regras do fair-play financeiro: clube pode perder pontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester City foi acusado pela Premier League de quebrar em numerosas ocasiões as regras do fair-play financeiro da liga, avança a imprensa inglesa esta segunda-feira.A acusação surge depois de uma investigação levada a cabo nos últimos quatro anos e diz respeito às receitas do clube, incluindo patrocínios, de setembro da época de 2009/10 até à temporada de 2017/18.Os citizens correm o risco de perder pontos na classificação.