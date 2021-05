Redknapp aplaude 'líder' Rúben Dias: «Tem a aura de Kompany ou Terry»

Rúben Dias tem sido uma das figuras do Manchester City nesta época, em que o clube está a um triunfo de se sagrar campeão da Premier League e vai disputar a final da Liga dos Campeões, pela primeira vez na sua história, frente ao Chelsea.





O central contratado ao Benfica no verão passado, que foi considerado o homem do jogo na 2.ª mão da meia final da prova milionária frente ao PSG , tem somado elogios desde que aterrou em Inglaterra pela segurança defensiva que trouxe aos citizens. O último dos quais vindo de Jamie Redknapp, antigo internacional inglês, que diz mesmo que o português foi um dos grandes impulsionadores da mudança na formação de Guardiola."Quando olhas para o que mudou do ano passado para agora, obviamente além das circunstâncias, olhas para os jogadores e para a forma como eles podem mudar a sorte de uma equipa e eu acredito que Rúben Dias tenha sido essa pessoa no City", começou por dizer no podcast 'Pitch to Post Preview' da Sky Sports."Essa é a diferença, porque o Man. City cometeu muitos erros individuais em golos [sofridos]. Mas Rúben Dias fez o John Stones parecer o defesa que todos pensávamos que ele poderia ser", referiu o antigo médio, que comparou mesmo o central português com outros defesas icónicos da Premier League."Ele tem aquela aura que tinham Vincent Kompany, John Terry e Nemanja Vidic. Quer defender, algo que que faz dele um jogador da velha escola, mas é um defesa incrível", apontou Redknapp, destacando a postura do português dentro das quatro linhas."Ele criou um ambiente incrível - podemos ver sempre ele ganhar um duelo, quando faz um bloqueio, está sempre a cumprimentar toda a gente. Ele tem a capacidade para juntar as pessoas. É um líder de homens e, para um jogador tão jovem, ter essa qualidade é muito pouco comum especialmente nos dias de hoje", frisou.