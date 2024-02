Rúben Dias dispara contra os críticos: «Quanto mais sucesso temos, mais querem derrubar-nos»

Sem esconder que a equipa não está a realizar a melhor das temporadas, pelo menos ao nível que estiveram na última época, em que conquistaram três títulos importantes do calendário (Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões), Rúben Dias assumiu esta sexta-feira que as críticas do público em geral serve como catalisador para todo o grupo de trabalho.



"As pessoas gostam de falar e quanto mais ganhamos, quanto mais sucesso temos como equipa e como indivíduo, mais as pessoas querem derrubar-nos. Por favor, façam barulho à nossa volta, porque isso só vai saber melhor sempre que voltarmos a ganhar. É assim que eu vejo as coisas. Já houve barulho antes e as pessoas adoram quando não conseguimos [vencer], mas nós adoramos que o façam", disse o defesa-central internacional português, uma das vezes da equipa comandada por Pep Guardiola, que conta ainda com os lusos Matheus Nunes e Bernardo Silva.



"Estamos numa situação muito difícil, precisamente porque conquistámos o triplete na época passada. É muito difícil manter esse nível, e não estou a falar de um triplete, estou a falar de voltar a ganhar troféus. Queremos que este clube cresça não apenas durante algumas épocas, mas durante todo o tempo e a consistência com que continuamos a ganhar é o que torna um clube tão grande quanto possível. Não há nada nas nossas mentes que diga 'ganhámos o triplete, somos tão bons que agora vai ser fácil'. É exatamente o contrário, vai ser mais difícil. Vai haver mais ódio e mais gente a tentar deitar-nos abaixo e vai haver mais adversários. Aceitamos as coisas como são, porque este é o processo normal de ganhar. Estaremos preparados para isso", terminou.



Depois da surpreendente derrota do Liverpool frente ao Arsenal na ronda anterior, o Manchester City encontra-se agora a apenas dois pontos da liderança da Premier League (49/51).