Rúben Dias e a relação com Bernardo Silva: «Sou o segurança dele, um segurança às vezes abusivo»

Rúben Dias não esconde que Bernardo Silva é um dos seus melhores amigos no futebol. O defesa e o médio partilham o balneário no Manchester City e até acompanham alguns jogos do Benfica juntos."Estou muito contente por ele ter sido pai, está muito entusiasmado", explica Rúben Dias no podcast '1 para 1', de Pedro Pinto. "Acho que acaba por ser um dos meus melhores amigos, se não mesmo o melhor. Temos 'backgrounds' diferentes, mas a conclusão de tudo é que vemos a vida de forma muito parecida. Dá-me prazer ter alguém assim por perto, ainda por cima português, para desfrutar do dia a dia. Temos visões muito similares, é um conforto. Sou o segurança dele, um segurança às vezes um bocado abusivo...", acrescenta, em tom de brincadeira.Sendo ambos ex-jogadores do Benfica, por vezes assistem a alguns jogos dos encarnados juntos. "Não diria constantente, até porque os nossos jogos não param e, no pouco tempo que temos para estar em casa tranquilos, aproveitamos para cada um ir para o seu espaço. Mas víamos alguns jogos quando estava o João [Cancelo]. Agora veio o Matheus [Nunes, ex-Sporting] vamos ver como vai funcionar, tem de ser 50/50... Mas acabamos sempre por ver jogos do Benfica."