Rúben Dias e a série 'O Bernardo não vai a lado nenhum': «Há um novo episódio todos os anos»

Rúben Dias faz votos para que Bernardo Silva se mantenha no Manchester City por muitos anos. O central português lembra, em declarações ao jornal 'The National', dos Emirados Árabes Unidos, que a cada verão o médio é dado como transferível, numa série que já intitulou em jeito de brincadeira como "O Bernardo não vai a lado nenhum".



"A dada altura no último verão pensei que ele podia sair, mas já lhe disse que todos os verões temos a série 'O Bernardo não vai a lado nenhum'. Há um novo episódio todos os anos. Fiquei muito feliz por ele ter renovado porque para ganhar troféus o Bernardo é exatamente o tipo de jogador que precisas de ter por perto", explicou o internacional português.



"É injusto para mim explicar o quão bom ele é porque somos os dois portugueses e temos uma ligação especial. Mas é um jogador especial para nós, antes de mais por ser muito inteligente. Pela personalidade e pelo facto de ser engraçado as pessoas podem pensar isto ou aquilo, mas quando as coisas se complicam, o Bernardo está sempre lá. Pode-se contar com ele. Tem grandes qualidades, pode jogar em muitas posições diferentes. Pode resolver vários problemas na equipa", prosseguiu.



Rúben Dias enalteceu também o peso de Bernardo Silva nos bastidores do City. "Tem uma grande personalidade no balneário. É um grande jogador há muito tempo, às vezes as pessoas esquecem-se disso. Os jogadores sabem-no, mas talvez ele seja subvalorizado. Não é parecido ao Ilkay Gundogan quando lá estava. Outros jogadores fazem muitas manchetes, mas o Bernardo está sempre lá. Os jogadores que assistem e fazem os golos são os mais destacados, é assim que as coisas funcionam. Mas quando analisas o motivo por que temos ganho tanto nos últimos anos, o nome do Bernardo aparece."



Recorde-se que no último verão Bernardo Silva esteve na agenda do Barcelona, mas acabou por renovar com o Manchester City em setembro, até 2026.