Rúben Dias e as idas ao psicólogo: «É através dele que vou destruir toda a gente, nem me vão ver chegar»

Rúben Dias não quis trocar o Benfica por um clube qualquer: «Se sair daqui é para o top»

Rúben Dias contou no podcast 'WibCast Oficial', onde participa Helen Telles, irmã de Alex Telles, que nunca teve problemas em conversar com psicólogos. Aliás, o central internacional português do Manchester City, ex-Benfica, sempre viu nestes profissionais uma ajuda para o desempenho do seu trabalho."Tive boas influências em casa, sempre me ensinaram a procurar os erros em mim antes de procurar nos outros. Da mesma maneira que cultivas uma cultura vitoriosa num clube, também o podes fazer numa pessoa. As oportunidades vão chegar e o que faz a diferença é se estás preparado para as agarrar ou não", explicou o defesa."Cada vez dou mais importância à familia. Mas desde muito jovem nunca vi o facto de falar com um psicólogo como um problema que eu pudesse ter ou uma falha minha. Sempre vi como 'é através dele que vou destruir toda a gente, nem me vão ver chegar'", prosseguiu.Rúben Dias recordou que no Benfica teve algumas conversas com o psicólogo João Almeida aquando da sua chegada à equipa principal, sobretudo depois de um "atritozito" que teve com o Luisão. "Ele disse-me para dar as minhas ordens, mas para ser mais progressivo."