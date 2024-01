Rúben Dias e uma ideia para o futuro ao lado de Bernardo Silva: «Fazíamos um mês cada um...»

Rúben Dias concedeu uma entrevista à DAZN onde, entre outros assuntos, falou sobre a integração de Matheus Nunes no Manchester City, a hipótese de vir a ser treinador ao lado de Bernardo Silva e o momento menos bom dos citizens, frisando que a equipa que "quiser ganhar mais" vai acabar por conquistar a Premier League."Não importa o lugar em que estamos, importa a quantos pontos estamos do 1.º [lugar]. E, no passado, já estivemos a muito mais pontos. Na nossa cabeça está simplesmente o que temos de fazer. Daqui para a frente, quem quiser ganhar mais, vai ganhar", sublinhou o central, desvalorizando o 3.º posto dos citizens, que estão a cinco pontos do líder Liverpool, com menos um jogo.Questionado acerca da hipótese de vir a ser treinador ao lado de Bernardo Silva, o internacional português não escondeu que, apesar de ter de ser uma decisão tomada com calma, seria uma experiência interessante. "Após uma carreira é preciso sentir o momento, avaliar o pós-carreira e o sentimento de parar para então decidir o que fazer a seguir. Ao final do dia, a única coisa que nos irá mover após uma carreira de futebol é a paixão que vamos ter pelo jogo. Mas sim, treinador, adjunto um do outro... Podíamos fazer um 'mesinho' [mês] cada um para não termos de fazer as conferências de imprensa todas (risos). Não era uma má ideia".Por fim, Rúben Dias abordou ainda a integração de Matheus Nunes, que chegou ao Manchester City em setembro e tem vindo a somar minutos na formação de Pep Guardiola: "Está a integrar-se muito bem. A cada dia que passa, aproxima-se mais do que a equipa pede. Vejo muito trabalho pela frente mas também vejo [a integração] de forma muito positiva, tem uma capacidade incrível", rematou.