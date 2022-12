Rúben Dias lesionou-se frente à Suíça e jogou limitado diante de Marrocos

Guardiola revelou esta quinta-feira, na conferência de imprensa após o triunfo (3-2) do Manchester City sobre o Liverpool nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa, a razão pela qual Rúben Dias não esteve entre os eleitos para a partida. De acordo com o técnico catalão, o defesa-central português lesionou-se no jogo de Portugal contra Marrocos, nos quartos de final do Mundial'2022, e ainda não recuperou.





"Rúben Dias está lesionado, lesionou-se na coxa no último jogo do Mundial", revelou o técnico catalão.Apesar das declarações do treinador do City,sabe que a lesão de Rúben Dias foi contraída diante da Suíça, nos oitavos de final, tendo o defesa jogado limitado contra Marrocos, em consequência da mazela sofrida frente aos helvéticos.