Rúben Dias na equipa do ano da Premier League

Rúben Dias é o único representante português no onze da época passada da Premier League, esta terça-feira anunciado no decurso da gala da Associação de Jogadores Profissionais (PFA). Neste onze ideal, que contou com os votos dos jogadores do campeonato, entram outros quatro elementos do campeão Manchester City - John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne e Erling Haaland -, mas não há espaço para Bernardo Silva, também ele determinante nos citizens.Além do quinteto do City, o Arsenal oferece quatro elementos (Aaron Ramsdale, William Saliba, Martin Odegaard e Bukayo Saka), ao passo que Kieran Trippier (Newcastle United) e Harry Kane (Tottenham) são os outros jogadores escolhidos.: Aaron Ramsdale (Arsenal); Kieran Trippier (Newcastle United), William Saliba (Arsenal), John Stones (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City); Rodri (Manchester City) Kevin De Bruyne (Manchester City), Martin Odegaard (Arsenal); Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Tottenham), Erling Haaland (Manchester City)