Rúben Dias oferece camisola a John Terry e antigo defesa elogia central português

O central ofereceu a camisola que usou nesta partida das meias-finais da Champions a John Terry, antigo defesa inglês, de 40 anos, que atualmente é adjunto no Aston Villa e que foi um dos seus ídolos. "Grande respeito para com um dos meus maiores exemplos!", escreveu Rúben Dias na camisola.Terry mostrou a 'prenda' nas redes sociais. "Quão bom foi este homem ontem à noite? Obrigado pela camisola, meu amigo", respondeu o antigo jogador do Chelsea e do Aston Villa.