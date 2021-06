Rúben Dias reage ao prémio de Jogador do Ano da Premier League

Rúben Dias reagiu este sábado à distinção de Jogador do Ano da Premier League. O defesa-central português campeão pelo Manchester City, através de uma mensagem nas redes sociais, dedicou o prémio a todos os seus companheiros de equipa e agradeceu pelos votos que recebeu.

"Fantástico terminar a temporada e ser nomeado o Jogador do Ano da Premier League! Um prémio para toda a equipa que trabalhou de forma árdua para dar de volta o título aos nossos adeptos. Obrigado aos capitães, painel e todos os fãs que votaram em mim. Vemo-nos daqui a uns meses para voltarmos a repetir tudo outra vez!", escreveu.





Fantastic to finish the season off by being named Premier League Player of the Season! A reward for all the team who worked so hard to bring our fans the title. Thank you to the captains, panel and fans who voted for me. We'll see you in a few months to do it all over again! pic.twitter.com/GkIIKKzMN0