Rúben Dias rejeita ser comparado a Kompany: «Já viram o que ele ganhou?»

A viver um grande momento no Manchester City, Rúben Dias rejeita ser comparado a Kompany, antigo central e referência dos citizens.





"Percebo a comparação, mas não deve ser feita. Já viram o que ele ganhou? É claro que as coisas estão a correr-me bem, sou muito ambicioso e estou aqui para vencer, tal como os meus companheiros. Mas acabei de chegar e tenho de fazer o meu caminho", disse o centra português citado pelo 'The Sun'.E prosseguiu, sublinhando que a paixão pelo futebol inglês vem de há muito. "Quando era criança ver a Premier League era o meu sonho ao fim-de-semana. Vi muitos jogos de Vidic, Kompany, John Terry, a lista é infinita... Aprendi muito com aquilo que ouvia e via. Só ao assistir comecei a perceber a liga inglesa e a forma como jogam. A principal diferença para os restantes campeonatos é a competitividade. A dificuldade é sempre elevada em cada jogo e é isso que faz com que seja diferente das restantes".