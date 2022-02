Rúben Dias: «Sentimos sempre que o Sporting tem bastante qualidade e nunca ficou fácil»

Rúben Dias recusou dizer que o jogo com o Sporting se tornou fácil com o passar do tempo, sublinhando a "qualidade" do plantel leonino e alertando para o facto de ainda haver uma segunda mão para ser disputada na eliminatória."Esperávamos um jogo difícil e assim foi. Apanhámos uma equipa difícil e apesar da vantagem larga, há 90 minutos para jogar. Fomos felizes no início e conseguimos concretizar os nossos golos. Fizemos 2/3 golos bastante cedo e, lá está, o jogo mudou. Mas não podemos sentir que o jogo tornou-se fácil. Sentimos sempre que o Sporting tem bastante qualidade e nunca ficou fácil", afirmou, em declarações à TVI."O City é um clube que entra sempre para ganhar, em todas as competições. Ainda há um longo caminho para percorrer, mas o segredo é pensar jogo a jogo e seguirmos assim mesmo", concluiu.