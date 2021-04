Rúben Dias: «Ser o melhor do ano seria fantástico, mas meu amigo...»

Rúben Dias chegou apenas esta época ao Manchester City, até 'aterrou' com a temporada em andamento, mas rapidamente apanhou o comboio citizen e se assumiu como peça fundamental na equipa de Pep Guardiola. De tal forma que é um dos grandes candidatos a vencer o prémio de melhor jogador da época, algo que deixa o ex-Benfica naturalmente satisfeito. Ainda assim, na mente do português há outro objetivo em primeiro lugar.





"As nomeações ainda não saíram, mas ser falado em algo desse género é um enorme privilégio para mim. É algo que me faz sentir que estou a trabalhar bem, mas diz-me essencialmente que a equipa está a jogar bem. Sendo defesa, estando nessa lista, só pode significar que a equipa teve sucesso. Se me disseres que no primeiro ano na Premier League vou ganhar o prémio de jogador do ano é fantástico, mas meu amigo... aquilo que quero no primeiro ano é ganhar a Premier League. Esse seria o meu maior feito", assumiu o defesa português, ao site oficial do Man. City.