Rúben Dias: «Ser reconhecido pelos próprios colegas de profissão é algo especial»

Rúben Dias disse esta segunda-feira que se sente "honrado" por integrar o onze do ano da FIFA/FIFPro, anunciado durante a gala The Best da FIFA.

"Honrado por ser escolhido para o onze mundial", escreveu o defesa central do Manchester City, de 24 anos, na rede social Twitter.

Dias, internacional português em 37 ocasiões, foi escolhido como Jogador do Ano na Liga inglesa, que venceu pelo City, e como defesa do ano da Liga dos Campeões 2020/21, tendo chegado à final, perdida para o Chelsea.

Agora, é o primeiro português que não Cristiano Ronaldo a integrar este 'onze', escolhido desde 2005. Ronaldo também figura, o que tem feito consecutivamente desde 2007.

"Ser reconhecido pelos próprios colegas de profissão é algo especial e só conseguido com o sucesso coletivo. Seguimos em frente", acrescentou o defesa.

A gala da FIFA, ainda marcada pela pandemia de covid-19, com a maioria dos convidados ligados por via telemática, coroou o polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique) e a espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona) como melhores de 2021.







Honoured to be named in the FIFA FifPro Men’s World XI! To be recognised by your fellow professionals is something special and only comes with the team’s success. We keep going pic.twitter.com/WAfRQGmTzF