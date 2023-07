Rúben Dias sobre Bernardo Silva e Kyle Walker: «Gostaríamos que ficassem»

Rúben Dias falou aos jornalistas em Tóquio, onde o Manchester City está a realizar o estágio de pré-temporada. O internacional português foi questionado sobre Bernardo Silva e Kyle Walker, jogadores que têm sido apontados a outros clubes neste mercado de transferências, e admitiu que espera que ambos permaneçam."São dois jogadores muito importantes. Se ficarem continuarão a ser importantes. Não cabe a mim dizer mais nada. Obviamente acho que todos nós, jogadores, adeptos e funcionários, gostaríamos que eles ficassem. Seja qual for a decisão tomada temos de respeitar e seguir em frente", afirmou Rúben Dias.Recorde-se que Bernardo Silva já foi apontado ao PSG, Barcelona e Arábia Saudita e que Kyle Walker deverá ser reforço do Bayern Munique. Curiosamente, o Manchester City vai defrontar o clube alemão no Japão em mais um jogo particular de preparação para a próxima temporada.