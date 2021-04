Rúben Dias sobre Foden: «Ele sabe que contra mim tem de ir com calma»

Para lá de Rúben Dias, Phil Foden é outro dos jovens que tem sido determinante na caminhada do Manchester City esta temporada. Golos, assistências, jogos bem sucedidos... O médio inglês tem feito de tudo um pouco e, por isso, é com naturais elogios que o português fala do seu colega. Ainda assim, antes de fazer a cabeça em água aos adversários, Foden sabe que tem de treinar com o ex-Benfica e aí... há que ter cuidado.





"Ele sabe que contra mim tem de ir com calma...", atirou entre risos o português, em declarações ao site oficial dos citizens, antes de passar para os elogios propriamente ditos: "É um talento especial, como todos conseguem ver. Respira futebol, mas acima de tudo o que destaco é o facto dele é a sua forma de ser. Está cá na equipa principal há três anos e tem estado a jogar, mas por vezes volta ao zero. Faz um 'reset' e fá-lo tão bem. Está sempre focado, nunca o vês ficar abalado. Ele sabe o que está a passar e quando tens um jogador com essa mentalidade e a sua qualidade, é muito difícil não ser bem sucedido."Por outro lado, Rúben Dias falou do espírito que se vive no grupo, tanto na sua dupla de sucesso com John Stones como em todo o plantel. "As pessoas falam de mim e do John [Stones], mas podemos falar de todas as outras relações, entre dois, três, todos os onze jogadores. É uma coisa como ir para a guerra e dizer: 'okay, estás em problemas, estou aqui para te ajudar e vou estar lá para ti. Quando cometeres um erro, estou lá'. Mesmo que não esteja no melhor momento, estaremos sempre lá. Temos desenvolvido essa cultura desde o início e isso é algo que é bom em relação ao colega que está ao teu lado. Faz-te sentir muito confiante e quase como se fosses imbatível, pois estão todos no mesmo barco. Creio que esse foi o maior feito que atingimos".