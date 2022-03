Problema para a seleção: Rúben Dias vai parar quatro a seis semanas por lesão

Rúben Dias vai parar entre quatro a seis semanas devido a uma lesão no tendão, revelou esta sexta-feira Pep Guardiola, na antevisão ao dérbi com o Manchester United."É uma lesão muscular. Vai ficar de fora quatro a seis semanas. Acontece. Noutras temporadas os nossos melhores jogadores estiveram de fora alguns meses. Não vou chorar, é o que é. Temos outros jogadores disponíveis. Temos 14/15 jogadores e é com estes que vamos lutar. É impossível lutares se não jogares bem", frisou o técnico dos citizens em conferência de imprensa.Assim sendo, o central português vai ficar também fora das opções de Fernando Santos para o playoff europeu para o Mundial'2022, no qual Portugal vai defrontar a Turquia, a 24 de março no Estádio do Dragão. Caso derrote os turcos, a equipa das Quinas vai disputar a final do playoff com Itália ou Macedónia, a 29 de março.