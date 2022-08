«Senti a presença dele, só queria chegar à toalha»: vítima de Mendy relata abusos

O tribunal que está a julgar Benjamin Mendy por violação e agressão sexual ouviu o relato que uma das vítimas fez à polícia sobre o que lhe terá acontecido na casa do jogador francês do Manchester City, revelando que o futebolista "tinha um olhar de predador".Denominada no processo como 'Mulher A', ela contou que conheceu Mendy num bar em Barcelona, em outubro de 2017. Ela gostou de um dos amigos do jogador, que na altura estava lesionado e não queria que as pessoas fizessem vídeos dele no bar.Um ano mais tarde, em outubro de 2018, a jovem viajou para Manchester para se encontrar com o tal amigo de Mendy, em casa do francês. Quando chegou foram todos a um restaurante, acompanhados por outras duas mulheres brasileiras. De seguida rumaram a um bar, onde beberam champanhe, seguindo depois para outro clube noturno. Aí, conta a 'Mulher A', que na altura tinha 28 anos, Mendy aproximou-se dela."A certa altura ele disse-me 'quando ele [o amigo] não estiver a ver vou raptar-te'. Pensei que estivesse a brincar", contou a vítima.A polícia perguntou-lhe quanto tinha bebido até então e ela admitiu ter ingerido três ou quatro shots e três ou quatro copos de champanhe. "Diria que estava embriagada, mas consciente do que estava a acontecer."A 'Mulher A' garantiu que deixou claro ao jogador que era do amigo que ela gostava.O grupo voltou a casa de Mendy e ela dormiu no mesmo quarto do amigo do futebolista. De manhã ela desceu, à procura de um carregador para o telemóvel, e deparou-se com o jogador na sala. "Quando ele me viu disse 'volta cá'."Ela terá declinado o convite de Mendy para ir ao seu quarto buscar um carregador. Quando a defesa a questionou sobre uma mensagem mandou a uma amiga dizendo "o Mendy quer f...-me", a 'Mulher A' explicou que o jogador "tinha um olhar predador".A vítima explicou depois que voltou ao quarto para tomar banho, mas que se apercebeu "pelo canto do olho" que estava alguém junto à porta. "Senti a presença dele, não sei como, mas senti. Só queria chegar à toalha. Tinha deixado a porta da casa de banho entreaberta, eu estava no banho, completamente nua. Vi-o entrar. Ele estava de boxers, brancos, e deixou-os cair. Vi-o mexer nas partes íntimas e disse-lhe 'tens de sair'.""Ele recuou um pouco e eu consegui enrolar-me numa toalha. Quando saí da casa de banho ele estava lá. Continuou a seguir-me por todo o lado e eu fui à minha mala procurar roupa interior. Não me lembro exatamente do que ele me dizia, mas bloqueava-me o caminho. Continuava a colar-se a mim e eu empurrava-o. Sentou-se na cama e pôs-me em cima dele. Depois disse em francês 'gosto quando danças'", prosseguiu a 'Mulher A'."Tentei afastá-lo, mas ele continuava a puxar-me. Tirou os boxers e aproximou-se dizendo 'não te preocupes'", referiu, adiantando que as suas roupas acabaram debaixo da cama."Estava concentrada em manter a toalha no sítio, tentei sair dali e não queria que a toalha caísse. Tentei empurrá-lo, ele aproximou-se muito. Ainda tentei ir para o outro lado da cama. Ele sentou-se e colocou-me em cima dele e disse 'adoro quando danças, lembro-me de ti em Barcelona'. Tentei empurrá-lo, mas ele puxava-me."Ela diz ter-se sentido confusa com tudo o que estava a acontecer. "Ele estava muito próximo de mim e dizia 'não te preocupes. Eu só pensava, 'onde estão os amigos dele? Por que não estão aqui? Devo gritar? Que vou fazer?' Coloquei-me naquela posição, não devia ter ido lá [a Manchester]."A mulher contou à polícia que não se lembra como terminou o incidente, mas agarrou nas suas coisas, vestiu-se e saiu à procura de um táxi. Mendy aproximou-se dela, disse-lhe que a rede de telemóvel ali era fraca e que podia pedir a um dos seus motoristas para a levar. "Foi tão embaraçoso, eu só queria sair dali."A queixa de agressão sexual foi apresentada a 13 de janeiro de 2022. Mendy e um amigo estão a responder por 8 acusações de violação, uma por tentativa de violação e uma por agressão sexual. Em causa estão sete mulheres.