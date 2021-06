Sergio Agüero ofereceu 60 relógios e o seu carro aos funcionários do Manchester City

Depois de 10 temporadas no Manchester City, Sergio Agüero deixou o clube, mas não sem antes agradecer às pessoas que o apoiaram no percurso que realizou nos citizens.





Segundo o site 'The Athletic', o avançado argentino, que já assinou pelo Barcelona, ofereceu aos funcionários 60 relógios das marcas 'Hublot' ou 'Tag Heuer', cujo preço varia entre os 1.100 e os 1.800 euros. Em cada exemplar foi gravada a frase 'Obrigado. Kun Agüero'.O jogador - cujo contrato terminou e não foi renovado - sorteou ainda o seu carro. Trata-se de um Range Rover Evoque e o felizardo foi um elemento do staff de apoio à equipa."O teu carro, puto", disse Agüero no momento em que entregou as chaves da viatura ao vencedor do sorteio.