Sergio Agüero sai do campo a reclamar: «Não me passam a bola...»

A imprensa inglesa noticia esta manhã que Sergio Agüero terminou o jogo do Manchester City com o Borussia Monchengladbach, para a Liga dos Campeões, a lamentar-se por os companheiros de equipa não lhe terem passado a bola.





O argentino, de 32 anos, substituiu Bernardo Silva aos 75 minutos e esteve pouco mais de 15 minutos em campo, mas depois do jogo acabar terá dito a um dos treinadores 'no me pasan la pelota', ou seja, "não me passam a bola".O Manchester City, que jogou em casa, ganhou o jogo,, e garantiu a presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.