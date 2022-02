Testemunha da agressão à mãe de Phil Foden fala em "carnificina": «Parecia uma cena do faroeste»

Uma testemunha que assistiu à altercação entre a mãe de Phil Foden e um grupo de homens nos bastidores do combate entre Amir Khan e Kell Brook contou que houve mais violência para além daquela a que se assistiu no vídeo que circula nas redes sociais.Foden foi assistir ao combate e nos bastidores foi ofendido por um grupo de homens. O jogador do Manchester City recolheu a um camarote mas a mãe, Claire Foden, respondeu com um empurrão a um dos indivíduos, que depois atingiu-a com um soco na cara. A polícia está a investigar os acontecimentos e, segundo o 'The Sun, vai chamar o médio e a sua mãe para prestarem depoimento.O mesmo jornal cita uma testemunha, que deu mais pormenores sobre o que se passou. "Foi uma carnificina. Estava fora de controlo. Nunca tinha visto nada assim em toda a minha vida. Eu estava no camarote ao lado e ouvi os gritos, fomos ver o que estava a acontecer.""Foi uma loucura, toda a gente dizia que o Phil Foden estava ali. Vi um murro. Houve mais violência além da que se vê no vídeo, houve um homem que levou um soco depois de terminar a gravação, estava a sangrar. Durou mais uns minutos. Chamaram a segurança e muitas pessoas acabaram por ser expulsas. Foi surreal, parecia uma cena do faroeste", prosseguiu a mesma testemunha.O Manchester City já manifestou, em comunicado, apoio ao jogador e à sua família.