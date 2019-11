Tweet sobre Mendy vale um jogo de castigo a Bernardo Silva

A Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu Bernardo Silva com um jogo de castigo e uma multa de 50 mil libras (58 mil euros) na sequência do tweet que o internacional português publicou em setembro sobre Mendy Na altura, Bernardo Silva fez uma brincadeira com o companheiro de equipa Benjamin Mendy, publicando um vídeo no qual o companheiro de equipa vestia uma t-shirt preta e Bernardo dizia que acabava de ver "o campeão do mundo completamente nu". Não tardou que o internacional português fosse acusado de racismo e, por isso, Bernardo apagou a publicação que tinha feito nas 'stories' do Instagram. O médio tinha também comparado o companheiro - colega e amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Monaco - ao boneco dos chocolates 'Conguito'.O internacional português Bernardo Silva escreveu posteriormente uma carta à FA, na qual lamentava qualquer ofensa causada pelo tweet, juntando um depoimento de Mendy, em que o companheiro de equipa dizia não ter ficado ofendido. Na ocasião, a FA escreveu ao Manchester City, solicitando informações ao clube.O treinador dos citizens, o espanhol Pep Guardiola, defendeu o internacional português, referindo que se tratou de "uma simples piada" entre Bernardo e Mendy, que são grandes amigos, acrescentando ser completamente errado pensar que o tweet tinha conotação racista.