«Vais ver outro jogo?» Rúben Dias revela queixas da namorada e partilha truque para as 'fintar'

Esta quarta-feira, na primeira mão das 'meias' da Champions, o Manchester City vai defrontar o Paris SG, numa verdadeira final antecipada da prova máxima de clubes da UEFA onde muitas das esperanças residirão na capacidade de Rúben Dias em liderar a defensiva citizen perante a linha ofensiva composta por Neymar, Mbappé ou Di María. O português assume que o teste será de fogo, mas garante uma equipa inglesa pronta para a batalha.





"Foram cinco ou seis temporadas em que não conseguimos passar dos quartos-de-final. É claro que estamos muito contentes por estar nesta fase. Isto quer dizer que estamos um pouco mais próximos do nosso objetivo, mas totalmente conscientes de que há muito ainda a fazer. Quem gosta de futebol já viu o Paris SG jogar, por isso há uma ideia clara de como é o PSG. De igual modo, eles também sabem, tenho a certeza, de como é a nossa equipa. Será como mais uma final. Vamos tentar fazer parecer normal uma coisa que realmente não o é. Temos estado a disputar finais desde o início da época: um jogo de cada vez, tratando cada um deles como uma final, pois só assim a nossa equipa poderá ter sucesso", explicou o português, ao site da UEFA.Na mesma conversa, o ex-Benfica explicou ainda como se tornou defesa central e revelou um pormenor curioso da sua vida, por conta da vontade de aprender sempre mais. "Muitas vezes a minha namorada vira-se para mim e diz 'oh, vais ver outro jogo' e eu digo-lhe sempre na brincadeira 'deixa-me ler um pouco mais do meu livro'. Há sempre uma nova oportunidade para aprender, uma parte do jogo que podes analisar, para ver um golo que uma equipa sofre, como a equipa falhou na tentativa de o impedir ou para ver como o impediram de acontecer. Desde muito novo, encorajado pelo meu pai, habituei-me a aprender algo em tudo o que vejo e não ver apenas o jogo como um espectáculo mas sim como material de estudo. Não aprendi com apenas um, dois ou três jogadores. Aprendi com 10, 20 ou 30. Aprendi com tudo o que vi. Mesmo hoje continuo a aprender imenso ao ver outros defesas", revelou.