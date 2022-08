Vítima conta que foi violada três vezes e que Mendy lhe disse: «Já fiz sexo com 10 mil mulheres»

A imprensa inglesa revelou mais detalhes do depoimento de uma das vítimas que ontem foi ouvida no julgamento de Benjamin Mendy, futebolista francês do Manchester City que está a ser acusado de violação por 7 mulheres. A jovem, que contou que a porta do "quarto de pânico" onde tudo aconteceu abria apenas com a impressão digital do jogador, explicou que Mendy a violou três vezes e que ainda se vangloriou de ter tido relações sexuais com 10 mil mulheres.A vítima, denominada no processo como 'Mulher B', contou que depois de Mendy a trancar no quarto e de lhe ter tirado o telemóvel, a forçou a ter relações sexuais em três ocasiões. "Não quero isso, não quero sexo contigo. Preciso de ir embora", relatou a jovem, de 20 anos."O meu corpo estava tenso e tinha tantas dores", acrescentou a vítima. Ele ter-lhe-á dito que ela era "demasiado envergonhada", ao que ela retorquiu: "Não sou envergonhada, apenas não quero ter relações sexuais contigo."Segundo a mulher, Mendy respondeu: "Está tudo bem, já tive relações sexuais com 10 mil mulheres". E ainda acrescentou "não contes isto a ninguém, podes voltar cá todas as noites". "Como se o sexo com ele fosse um provilégio", constratou a vítima.Mendy e um amigo foram acusados de 8 violações, uma agressão sexual e uma tentativa de violação, crimes que terão ocorrido entre 2018 e 2021. Ambos negam as acusações.