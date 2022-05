Vocalista dos Oasis relata cabeçada do pai de Rúben Dias: «Tenho os dois olhos negros»

“There’s absolute bedlam! I’m jumping around like an idiot.”



“Ruben Dias’ dad runs into me, I’m on the floor covered in blood!”



“I’ve got two black eyes & Pep asks ‘What’s up with your face?!’”#MCFC fan @NoelGallagher reveals how he celebrated the club’s title win pic.twitter.com/Q2MVSmbtoe — talkSPORT (@talkSPORT) May 23, 2022

Noel Gallagher, vocalista dos Oasis, contou à Radio 'TalkSport' que foi inadvertidamente vítima de uma cabeçada do pai de Rúben Dias durante os festejos do terceiro golo do Manchester City, que ontem deu o título da Premier League aos citizens.A equipa de Guardiola esteve a perder, por 2-0, mas deu a volta ao jogo, acabando por vencer por. Só que o cantor não chegou a ver as festividades finais, porque teve de ser conduzido ao hospital, de ambulância."Deixe-me contar o que aconteceu ontem", começou por dizer Gallagher, que é grande adepto do Manchester City. "No terceiro golo foi a loucura no estádio. A família do Rúben Dias está sentada uns lugares acima. Eu estou a saltar como um idiota, a passar o meu filho de um lado para outro como se fosse o troféu da Premier League, toda a gente o levanta.""Quando me viro, o pai do Rúben Dias vem direito a mim, bate-me com a cabeça e caio no chão, coberto de sangue. Não vi nada durante uns dois minutos. Tive de ser levado para o hospital de ambulância para ser suturado", prossegue o contor.Gallagher conta que tem "pontos no lábio e dois olhos negros". "No corredor do estádio encontrei o Pep [Guardiola], que vinha a chorar. Abraçámo-nos e ele disse 'hey, que te aconteceu à cara?' Ao que respondi 'vai ter com os teus jogadores!'""Parece que a minha cabeça foi esmagada, é incrível. Muitos adeptos do City perguntam-me o que eu aconteceu, ao que respondo 'não vão acreditar'", prossegue o artista.E como ficou o pai Dias? "Não há uma única marca nele. É um homem grande, parece um urso. Quase me arrancou os dentes fora..."