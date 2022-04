«Você foi cancelado»: City destaca travão de Cancelo a Salah

Além de Ederson , as redes sociais do Manchester City também fizeram questão de enaltecer um dos momentos de João Cancelo no jogo com o Liverpool. Com Salah no um para um, o lateral português travou o extremo e saiu a jogar. Henderson surgiu pelo caminho e foi fintado, seguindo-se uma falta de... Salah. "Você foi cancelado", escreveu o City.