Zinchenko quer banir russos do desporto e faz lista de exigências às instâncias internacionais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Oleksandr Zinchenko, médio ucraniano do Manchester City, acompanha com muita apreensão tudo o que está a acontecer no seu país. Nas redes sociais o jogador dos citizens deixou uma lista de exigências de âmbito desportivo, no sentido de pressionar ainda mais os russos a abandonarem a Ucrânia."Exigimos às instâncias internacionais do desporto:1. A exclusão da Rússia de todos os organismos internacionais de desporto.2. Proibição da participação de atletas russos em quaisquer competições internacionais.3. Parar a venda de direitos de competições internacionais às televisões russas.4. Proibir empresas russas de patrocinar competições internacionais ou clubes.5. Apoiar a Ucrânia com informação! Partilhar informação verdadeira sobre as ações do país agressor!"