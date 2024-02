Federação Inglesa também aprova compra de 25% do Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A compra de 25% das ações do Manchester United por parte do bilionário inglês Jim Ratcliffe está mais próxima de se concretizar, depois de receber autorização da Federação Inglesa de Futebol (FA).

A informação foi esta quarta-feira avançada pelo clube inglês, um dia depois de uma comissão independente da Premier League também ter dado luz verde à compra de Jim Ratcliffe.

O empresário, dono da empresa química Ineos e considerado um dos homens mais ricos do mundo, tem agora de concluir a compra até sábado, 17 de fevereiro, embora a confirmação possa acontecer mais tarde.

Ratcliffe acordou em dezembro com os proprietários a compra de 25%, por um valor na ordem dos 1,02 mil milhões de libras, acrescidos de um investimento de 238 milhões, num negócio que lhe custará o equivalente a 1,44 mil milhões de euros.

Um investimento que elevará, até final de 2024, a uma participação do empresário no clube na ordem dos 29%, enquanto a família Glazer, também proprietária dos Tampa Bay Buccaneers, clube de futebol americano, terá 49%.

Jim Ratcliffe, de 71 anos, é um adepto desiludido do Manchester United, desde o fim do reinado de Alex Ferguson, a última época do treinador, retirada, e também a derradeira em que os 'red devils' se sagraram campeões.