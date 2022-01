A chamada de Cristiano Ronaldo que incentivou Fábio e Rafael a assinar pelo Manchester United

Fábio e Rafael da Silva revelaram, em declarações ao 'UTD podcast', como Cristiano Ronaldo foi fundamental para que os dois aceitassem a assinar contrato com o Manchester United, em 2008/09."Ele [Cristiano Ronaldo] ligou para o meu telemóvel e eu nunca me vou esquecer desse momento. No visor, apareciam não sei quantos zeros [indicativo de número internacional] e eu perguntei: 'Mas quem será? Eu nunca recebi uma chamada com estes números'. Eu atendi, e eu soube logo que era ele porque já tinha treinado com ele antes. Ele apenas disse: 'Ah, meu irmão!' e eu corri para o autocarro a dizer logo: 'É o Ronaldo, é o Ronaldo. Está a ligar para falar connosco!", explicaram."Ele disse: 'Ah, está a chover aqui, está a chover aqui em Manchester, como já sabem. Estou a ligar para dizer-vos para assinarem pelo Manchester United. Eu tenho a certeza que vão gostar de aqui estar'. Nós nem queríamos acreditar. Foi espetacular", continuaram.Fábio da Silva recordou ainda como o seu irmão Rafael "cresceu" em apenas 20 dias de treino com o plantel do Manchester United."Quando o meu irmão regressou depois do primeiro período, de 20 dias de treino com o Manchester United, ele estava muito entusiasmado com tudo. Ele cresceu bastante. Eu não fui com ele da primeira vez porque estava com os sub-15 do Brasil, então ele foi por conta própria. Mas quando voltou estava muito entusiasmado, falava sobre tudo: o quão grande era o centro de treinos, os jogadores que conheceu, que tinha estado com Sir Alex Ferguson. Ele estava mesmo muito entusiasmado. Para ser honesto, nós somos irmãos gémeos, por isso, é claro que ele me contou tudo e mais alguma coisa, mas eu não conseguia sentir o mesmo entusiasmo que ele ainda naquela altura", terminou.