«A contratação de Sancho não foi um erro do Manchester United, mas a de Ronaldo talvez...»

John Barnes, antigo internacional inglês, deixou duras críticas à contratação de Cristiano Ronaldo por parte do Manchester United. O ex-futebolista considerou que a chegada do internacional português foi a principal razão para o fraco rendimento de Jadon Sancho, uma vez que este último passou a ser um "jogador secundário".





"Disseram a Sancho que era o futuro, e de repente passou a jogador secundário. A contratação dele não foi necessariamente um erro, mas a de Ronaldo talvez... quantos homens principais queres? O equilíbrio do Manchester United não está bem", começou por admitir Barnes, frisando sentir "pena" do inglês."Foi contratado por 80 milhões de euros para ser um dos principais jogadores no ataque, mas agora está no banco. Como é que podemos ver mais dele? Não me sinto bem por ele, e por um lado também não me sinto bem por Rashford e Greenwood. Ronaldo e Bruno Fernandes dominam por completo a manobra ofensiva da equipa".Até ao momento, Jadon Sancho participou em 12 jogos pelos red devils, em que apenas cinco foram como titular. Ainda não contribuiu com qualquer golo ou assistência. O Manchester United é 5.º classificado na Premier League, e líder do grupo F da Liga dos Campeões, que partilha com Villareal, Atalanta e Young Boys.