A francesa bonita, os shots de tequila e o apagão na cama: mulher revela detalhes da festa de Rashford

Uma empregada de mesa que acompanhou Marcus Rashford na saída noturna em Belfast, na Irlanda, contou à imprensa inglesa que o jogador do Manchester United estava tão bêbado que teve de o deitar na cama pouco antes das três da manhã. Rashford, recorde-se, não compareceu no treino do Manchester United na última sexta-feira, dizendo ao treinador Erik Ten Hag que estava doente.Sarah Adair, de 30 anos, revelou que foi convidada à hora de almoço no restaurante onde trabalha para uma festa VIP de "grande estilo". A mulher diz que foi uma noite "estranha", pois o jogador passou a noite (de quinta-feira) a beber shots de tequila e cocktails, como se estivesse "numa missão para se embebedar". "Não me surpreende que ele tenha falhado o treino na manhã seguinte, dada a quantidade de bebida que ingeriu. Ele devia saber que não conseguiria estar em condições de jogar futebol."Rashford, que foi a Belfast visitar um amigo e voltou a Manchester num voo privado às 7 da manhã, esteve na festa com "dois homens e duas mulheres". "Uma era claramente uma amiga, a outra era francesa e muito bonita. Parecia estar com o Marcus porque os dois interagiam bastante. Ela tocava-lhe no joelho, ele tocava-lhe no braço, mas dava para perceber que não estavam juntos há muito tempo. Parecia que tinha de acabado de a conhecer." Sarah contou ainda que Rashford não tocou em comida e que estava apenas interessado em beber tequila.Mais tarde o jogador terá discutido com a francesa. "Ela disse-me 'estou tão zangada, ele pensa que pode fazer tudo o que quer'."A empregada de mesa relata ainda ao 'The Sun' que por volta das duas da manhã os amigos do jogador decidiram levá-lo para a suite do hotel onde Rashford estava hospedado. A francesa terá tentado entrar no quarto, mas o jogador atirou as coisas dela porta fora e o segurança mandou-a embora. "Disse ao Marcus para falar com ela, mas ele respondeu-me 'não quero saber'. Estava tão bêbado ao ponto de atirar uma mala, de onde caíram uma série de notas. Deviam lá estar entre 8 e 10 mil libras (entre 9 a 11 mil euros, sensivelmente) em dinheiro vivo.""Ele depois foi contra uma parede e tive de o arrastar para a cama. Estava vestido, apagou completamente. Nem se deitou debaixo dos lençóis", acrescentou a mulher.A empregada de mesa disse que um dos companheiros de Rashford disse-lhe que ela podia dormir noutro quarto do hotel e ela aceitou. Por mensagem o amigo do jogador informou mais tarde que o grupo deixou o hotel por volta das 5 da manhã. A tempo de chegar ao treino da manhã do Manchester United... ou talvez não.