A indignação de Pogba após derrota com o Leicester: «Concedemos golos estúpidos»

A atmosfera que se sente em Old Trafford, e no balneário do Manchester United em particular, já viveu melhores dias. A euforia com a chegada de Cristiano Ronaldo foi substituída pela pressão e o descontentamento perante novo desaire. A derrota deste sábado, frente ao Leicester, por 4-2, coloca os red devils a cinco pontos do líder Chelsea e as fracas exibições não deixam boas expectativas para os jogos que se avizinham. No balneário a insatisfação é palpável e, no final da partida diante do Leicester, Pogba foi um dos que mostrou maior indignação.





"Temos que mudar alguma coisa. Temos vindo a ter este tipo de jogos há muito tempo e ainda não encontrámos o problema", explicou."Concedemos golos fáceis, golos estúpidos. Se queremos competir e ganhar títulos temos de ganhar estes jogos, mesma sabendo que são difíceis", concluiu.A derrota perante o Leicester foi o terceiro jogo consecutivo dos red devils sem vencer e os embates que se aproximam adivinham-se igualmente difíceis. Na próxima quarta-feira o Manchester United vai encontrar a Atalanta, para a Liga dos Campeões, e na Premier League vai enfrentar o Liverpool, o Tottenham e o Manchester City nas próximas três jornadas.