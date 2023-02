A pergunta que se coloca: irá o Manchester United dar medalha da Taça da Liga a Ronaldo?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É verdade: Cristiano Ronaldo pode somar mais uma medalha à carreira, desta vez de uma competição... que nem disputou. Isto porque o avançado português, que representa o Al Nassr, jogou pelo Manchester United na primeira metade da temporada, e os red devils conquistaram este domingo a Taça da Liga inglesa frente ao Newcastle (2-0) , fazendo com que o clube tenha 30 medalhas para atribuir... aos 27 jogadores que atuaram na prova.Segundo o 'Daily Mail', a decisão cabe inteiramente ao clube, que pode optar por nem distribuir as restantes distinções.Recorde-se que Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr em janeiro deste ano. Desde aí, já apontou oito golos e contribuiu com duas assistências em seis jogos.