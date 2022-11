A provocação de Garry Neville meia hora antes de a entrevista de Ronaldo ser emitida

Tune in to a “World Exclusive” at 8pm tonight



Salford City v Peterborough in the FACUP on ITV 4 channel 120 — Gary Neville (@GNev2) November 16, 2022

Gary Neville já sabia que seria um dos alvos de Cristiano Ronaldo na entrevista que o português deu ao jornalista Piers Morgan, e ontem, no dia em que foi emitida a primeira parte, o antigo jogador do Manchester United deixou uma provocação no Twitter.Apenas 26 minutos antes de a entrevista ir para o ar (estava agendada para as 20 horas), Gary Neville publicou uma curiosa mensagem: "Liguem-se num 'exclusivo mundial' às 20h00 de hoje. Salford City-Peterborough, da Taça de Inglaterra, na ITV4, canal 120."Neville é co-proprietário do Salford, da League Two, juntamente com Paul Scholes e David Beckham.Mas a noite não acabou da melhor forma para o Salford, que perdeu o jogo, por 3-0...