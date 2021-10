A reação de Cristiano Ronaldo ao triunfo sobre o Tottenham: «Isto é o Man. United»

Cristiano Ronaldo voltou a fazer das suas diante do Tottenham, ao marcar o primeiro golo numa vitória do Man. United por 3-0 e, nas redes sociais, assinalou o triunfo dos red devils com uma publicação simples mas cheia de simbolismo. "Isto é o Man. United", escreveu o craque português, anexando fotos suas na partida, nomeadamente o momento do remate e o festejo pelo golo.