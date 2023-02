A solução de Marcus Rashford para ajudar a combater vaga de assaltos a jogadores de futebol

Marcus Rashford, extremo do Manchester United, fundou uma empresa de segurança privada, chamada 'MUCS Security', com o objetivo de combater as recentes vagas de assaltos às propriedades de vários futebolistas.Segundo explica o 'The Sun', o inglês foi nomeado diretor da companhia no dia 23 de janeiro, sendo que esta passa a ser a sua quinta empresa privada, ramo que rende milhões de euros ao jogador."O Marcus [Rashford] está em grande forma esta temporada [20 golos e oito assistências em 33 jogos]. Mas também é um grande rapaz que aproveita as suas oportunidades fora de campo", disse fonte próxima do jogador ao diário britânico."Viu uma oportunidade de mercado e, conhecendo-o como conheço, vai oferecer aos seus amigos e companheiros de equipa ajuda através da empresa. Está sempre à procura de novas ideias para negócios", acrescentou.A mais recente vaga de assaltos a jogadores, recorde-se, já afetou craques como Pogba, João Cancelo, Lingard, Sterling ou Aubameyang.