Adeptos da Juventus aproveitam momento do Man. United para provocar Ronaldo: «Desfruta da Liga Europa, Cristiano»

O Manchester United fez uma época para esquecer e os adeptos da Juventus não perderam a oportunidade de deixar nas redes sociais alguns recados a Cristiano Ronaldo, que se transferiu da equipa de Turim para Old Trafford no verão do ano passado.Os red devils, que ontem foram goleados na visita ao Brighton (4-0), nem conseguiram apurar-se para a Liga dos Campeões. Em Itália a imprensa faz eco de alguns comentários e memes de adeptos dos bianconeri visando o craque português."Quando sais da Juventus para ganhar a Champions e nem te qualificas" ou "a cara de Cristiano Ronaldo vai fazer na próxima época quando fizer um hat-trick na fase de grupos da Conference League contra o Craiova", são algumas das frases provocatórias citadas pela imprensa italiana.Houve também quem não esquecesse alguns comentários que Katia Aveiro, a irmã de CR7, fez durante a permanência do avançado português em Turim: "É esta a grande equipa que o irmão dela merecia?""Ele deixou-nos na merda para ir para o único clube dos grandes da Europa que está ainda pior que nós. Desfruta da Liga Europa, Cristiano", avança outro."Estamos na Liga dos Campeões e tu não... Podias ter ficado mais um ano e o scudetto teria sido nosso", lamenta outro.