Adeptos do Man. United vão ter Ronaldo em casa em 2023: CR7 é o 'sr. mês de janeiro' do calendário

Cristiano Ronaldo e o Manchester United chegaram a acordo e o jogador rescindiu o contrato que o ligava aos red devils até ao final da época, mas o clube já não foi a tempo de substituir o português no seu calendário oficial de 2023, segundo revela o jornal 'The Sun'.Os adeptos vão assim ter Cristiano Ronaldo em casa como 'senhor mês de janeiro' no produto que o clube vende a 12 euros e diz ser "perfeito para qualquer adepto do Manchester United com imagens dos jogadores da equipa".Os red devils tentam também desfazer-se do produtos de merchandising alusivos ao português.Segundo o mesmo jornal, as t-shirts que antes custavam 23 euros estão agora a 5,8 euros; as canecas, que estavam a 12 euros, custam agora a metade do preço. Um porta-chaves, que antes rondava os 6 euros, custa agora apenas 2.