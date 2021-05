Alex Ferguson: «Cristiano Ronaldo é tão forte como umas botas velhas»

Alex Ferguson treinou o Manchester United durante quase três décadas e revela que um dos segredos do clube sempre foi a força mental dos seus jogadores. E neste particular dá o exemplo de Cristiano Ronaldo.





"Lembro-me do meu primeiro jogo fora como treinador [no St. Mirren], em 1974. Perdemos por 5-2 com o Albion Rovers. Fui para casa e naquela noite disse para mim mesmo: 'se eu não fizer com que os meus jogadores tenham força mental, nunca vou ter sucesso como treinador'", explicou numa entrevista ao jornal inglês 'The Guardian'."Tornou-se na base dos meus métodos de treino assegurar-me que os jogadores podiam lidar com as pressões e os desafios de serem futebolistas de topo. Tentei sempre que tivessem aquele talento de serem mentalmente duros. No Manchester United os melhores jogadores eram mentalmente fortes. O Ronaldo é forte, hosnestamente, é tão forte como umas botas velhas. Ele ia ser um grande jogador porque tem tudo cá em cima", explicou Ferguson, apontando para a sua própria cabeça."Nós temos uma quota parte de responsabilidade nisso porque o Eric Harrison, treinador da formação, tornava as coisas difíceis para os mais jovens. Ele dizia-lhes 'se não tiverem força mental vocês nunca chegarão à equipa principal do United", prosseguiu.Depois, contou um dos segredos para o sucesso dos red devils no seu tempo. "As pessoas pensam no Manchester United em termos de grandes jogadores como o Ronaldo ou o Roy Keane. Mas o espírito do clube no meu tempo passava pelos jovens - Beckham, Giggs, Scholes, os Nevilles. Esse era o caminho, eu apenas precisava do apoio da direção."