Alex Ferguson 'puxa as orelhas' a Solskjaer sobre Ronaldo: «Os melhores têm de jogar de início»

O empate do Manchester United diante do Everton em casa (1-1) e o facto de Cristiano Ronaldo ter começado o jogo no banco continuam a dar que falar em Inglaterra. A generalidade dos comentadores não entende por que motivo Ole Gunnar Solskjaer deixou o craque português fora do onze inicial e até Sir Alex Ferguson questionou a opção do treinador do United.





Sir Alex Ferguson: "You should always start with your best players."

'Apanhado' numa conversa com o lutador Khabib Nurmagomedov depois do jogo, o antigo treinador escocês dos red devils não se coibiu de criticar as opções de Solskjaer. "Quando eles viram que o Ronaldo não jogava...", dizia Ferguson, explicando assim o fulgor com que a equipa do Everton entrou na partida.Nurmagomedov ainda lembrou ao ex-treinador que o português entrou na segunda parte, mas Ferguson não se mostrou convencido. "Eu sei, mas tens de começar sempre com os melhores jogadores."Alex Ferguson, recorde-se, foi um dos principais responsáveis pela contratação de CR7 em 2003 e pelo regresso do avançado a Old Trafford este ano.