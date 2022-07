Alex Ferguson regressa ao Manchester United como conselheiro em todos os aspetos do clube

Sir Alex Ferguson está de regresso ao Manchester United. O icónico treinador é um dos homens com mais influência nos red devils desde que abandonou o comando técnico da equipa em 2013, depois de mais de 1300 jogos.

De acordo com o jornal 'Daily Mail', Alex Ferguson assumirá agora funções como conselheiro "em todos os aspetos do clube", sendo o braço direito do novo diretor para o futebol dos red devils, Richard Arnold.

Recorde-se que, tal como já tinha sido avançado, Alex Ferguson esteve presente na última terça-feira no centro de treinos do Manchester United, em Carrington, a mediar uma reunião entre Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes e Erik Ten Hag, tendo em vista a resolução do futuro do internacional português.

Mas Alex Ferguson não regressa sozinho a Old Trafford. O 'Daily Mail' adianta ainda esta sexta-feira que Richard Arnold tomou a decisão de fazer regressar mais dois nomes fortes do clube: David Gill, antigo CEO dos red devils, e ainda o ex-capitão e figura do clube Bryan Robson. Ambos ajudarão Sir Alex Ferguson neste regresso ao Manchester United.