Alexis Sánchez lembra Manchester United de Mourinho: «Criou-se uma atmosfera que não era saudável»

Alexis Sánchez recordou em declarações à 'BBC' a passagem pelo Manchester United em 2018/2019, lembrando a "atmosfera pouco saudável" que se criou quando a equipa era treinada por José Mourinho."Digo as coisas como são e como acho que são. Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo, pela maneira como estuda os vídeos [dos adversários] e pela maneira como faz as coisas. Mas depois, dentro do grupo, havia a sensação que podias estar na equipa e, de um momento para o outro, fora dela. Às vezes não jogava, outras vezes jogava, depois voltava a não jogar. Perdes a confiança enquanto jogador. Criou-se uma atmosfera que não era saudável", começou por dizer o avançado chileno, que atualmente representa o Inter.E prosseguiu: "Por vezes estava a jogar bem, marcava um golo e Mourinho substituia-me. Só pensava 'amo o futebol e jogo futebol desde os cinco anos, mas se me tirarem a bola, perco o brilho'. Percebi muita coisa. Depois do primeiro treino, cheguei a casa e perguntei à minha família e ao meu empresário 'não posso rasgar o contrato e voltar ao Arsenal?'", rematou.Recorde-se que Alexis Sánchez deixou o Manchester United em definitivo em setembro de 2020 para assinar pelo Inter. Depois de rumar a custo zero ao Marselha em 2022, regressou aos nerazzurri em agosto do ano passado.