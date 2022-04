«Alguns jogadores que têm chegado ao Manchester United são maçãs azedas num barril»

Paul Parker, antigo lateral do Manchester United na década de 90, referiu que os red devils precisam de mudanças drásticas no plantel, criticando as "maçãs azedas" que têm vindo a assinar pelo clube nos últimos anos."Precisam de um treinador disciplinado, com um ponto central. Alguém que seja livre para treinar. É preciso um treinador que tenha a palavra sobre cada jogador que vier para o clube. Alguns dos que têm chegado nos últimos anos têm sido maçãs azedas num barril, não têm feito bem ao balneário", explicou, citado pelo 'The Sun'.O inglês visou as atitudes de alguns craques da equipa, que se 'refugiam' nas redes sociais. "Há jogadores que têm sido contratações caras, e depois acabam por sair por valores mais baratos mas muito mais ricos em ordenados. Tudo isso tem de parar. Temos de ler coisas no Twitter para descobrirmos como eles se sentem. Não é isso que os adeptos querem ver".Parker assumiu ainda que o Man. United não é, neste momento, um sítio atrativo para jogadores de elite. "Os agentes bons e honestos vão dizer que esta é a altura errada para vir para o clube. Torna-se uma atmosfera tóxica no balneário quando uns estão a remar para um lado e outros para o outro", rematou.